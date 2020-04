L’ACD Custonaci piange Paolo Morici

Se n’è andato nella notte al termine di una grave malattia. L’Acd Custonaci ricorda, attraverso il saluto commosso del presidente Giacomo Noto, la figura del presidente onorario Paolo Morici:

«Nella notte la notizia che il nostro Presidente onorario è tornato alla casa del Signore. Tanto il rammarico, perché non doveva finire così, non in questo modo. Avremmo voluto piangere la tua scomparsa e – si legge -nello stesso tempo darti l’ultimo saluto per ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per il calcio custonacese e per l’ACD Custonaci di cui sei stato presidente per tanti anni. Sentite condoglianze a tutta la famiglia a tua moglie e un abbraccio ai tuoi figli. Gli eroi come ti ha definito tuo figlio Nino non saranno dimenticati, e tu non lo sarai. Rimarrai per sempre il nostro Presidente. Grazie Paolo a …









