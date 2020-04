La lettura, un valore politico. Intervista a Romano Montroni

di Marco Marino

Libertà è un sostantivo femminile. Alcuni sono convinti che la parola libertà nasca da liber, che in latino significa libro. Tra questi c’è Maria Sebregondi che nel suo “Etimologiario” scrive che la libertà è l’«essenza astratta e universale del libro, mitico archetipo sottratto al mutamento, di cui i singoli libri non sono che oscuri indizi, confusi suscitatori di memoria, ombre nell’antro fumoso». Che in fondo vuol dire che i libri, e quindi la lettura, sono gli unici appigli che ognuno di noi ha per rintracciare una certa forma di libertà. E farla propria. Ora, se dovessimo deliniare il profilo di un uomo che per tutta la vita ha lavorato per rendere incredibilmente visibili quegli indizi, quegli appigli che i libri ti danno per potere affrontare il domani, ecco, il profilo di quell’uomo …









Leggi la notizia completa