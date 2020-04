In memoria di Gentile, video inedito del 1994

Ricorre oggi il 76° anniversario della morte di Giovanni Gentile, il filosofo di origini castelvetranesi, che morì a Firenze, dopo essere stato colpito dai colpi di rivoltella tenuta in mano da Bruno Fanciullacci. A lui è dedicato il busto bronzeo collocato nel Sistema delle piazze e che fu scoperto il 15 aprile del 1994, nel 50° anniversario della sua morte. In quell’occasione – sindaco Peppe Bongiorno – venne a Castelvetrano anche Benedetto Gentile, figlio del filosofo.

Nato nel 1875, Gentile frequentò il Liceo “Ximenes” di Trapani e poi vinse il concorso per quattro posti di interno della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si iscrisse alla facoltà di Lettere e Filosofia. Fu anche Ministro della Pubblica Istruzione (dal 1922 al 1924), senatore della Repubblica e cofondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

«Gli anni ’90 fu un periodo particolarmente fecondo a Castelvetrano per il recupero …









