Il virus in provincia di Trapani. Aumentano i guariti. Tutti i dati per città

Sono 99 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Uno in meno rispetto a ieri. E’ quanto comunica l’Asp di Trapani nel suo report quotidiano. Ci sono due guariti in più. Altro dato che emerge è quello dei test sierologici sul personale sanitario, come disposto dalla Regione Siciliana.

Questo il quadro nelle città della provincia.

Ad Alcamo sono 21 gli attuali positivi; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 12; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 15; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1.

Sono otto le persone ricoverate, due in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. E’ un dato positivo: su un centinaio di contagiati soltanto 8 sono le persone ricoverate. Tre di queste sono al reparto Covid dell’ospedale di Trapani, cinque invece sono a Marsala, di cui due in terapia intensiva. Sono stati effettuati in totale 2.757 tamponi (257 effettuati ieri) e 88 test sierologici sul personale sanitario. I deceduti sono 5.

12 persone sono guarite









