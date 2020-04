Il modulo per richiedere 25.000 euro per l’emergenza coronavirus

Prestiti alle imprese fino a 25.000 euro con garanzia del 100% da parte dello Stato: il MISE ha pubblicato il modulo di richiesta da compilare ed inviare alla banca.

Lo potete scaricare qui.

E’ il modulo in pdf per la richiesta di garanzia totale per i prestiti fino a 25.000 euro. Il beneficiario dovrà compilare e trasmettere il modello tramite mail alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per il finanziamento.

L’importo del prestito erogato non sarà pari a 25.000 euro per tutti ma sarà calcolato in base al fatturato del soggetto richiedente.

L’accesso alla garanzia del 100% è previsto esclusivamente per i finanziamenti richiesti da PMI e professionisti di importo non superiore al 25% dei ricavi di cui all’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio. Basta un’autocertificazione per le nuove imprese (costituite dopo il 1° gennaio 2019).

Il Governo ha giocato d& …









