Dalla Sicilia alla Finlandia, 12 artisti suonano a distanza i Rolling Stones

12 musicisti dalla Sicilia, a Roma, a Milano, passando per il Regno Unito, si sono virtualmente uniti raggiungendo l’amico più lontano in Finlandia sotto il segno di un brano storico dei Rolling Stones: Gimme Shelter.

La canzone del 1969, scelta per il suo titolo dall’alto valore simbolico (dammi rifugio, dammi protezione) in un momento storico legato al covid-19, si sposa con l’idea di proteggersi l’un l’altro pur rimanendo separati.

Gli arrangiamenti sono stati curati dal chitarrista Francesco Giacalone, musicista attivo a Roma ma di origine siciliane, il brano è stato mixato ed editato da Riccardo Fortuna e caricato sul canale del pianista-youtuber Danilo Cristaldi, che ha partecipato alla realizzazione del brano.









