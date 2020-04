Coronavirus, Salemi resta “zona rossa” fino al 3 Maggio. Le reazioni

Con l’ordinanza numero 16 emessa sabato scorso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, è stata prorogata la ‘zona rossa’ per Salemi fino al 3 maggio prossimo.

Del provvedimento sono interessati anche i comuni di Agira, Villafrati e Troina.

Nell’ordinanza viene ribadito che “è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto.”

A renderlo noto nel tardo pomeriggio di ieri un comunicato del sindaco Domenico Venuti che poneva fine ad ogni dubbio circa l’interpretazione da dare all’ordinanza numero 16 emessa sabato scorso dal presidente Musumeci.

Dal confronto con il governatore e con il dottor Antonino Candela, che guida il comitato tecnico-scientifico per l’emergenza coronavirus,- ha precisato Venuti- “è emerso che il provvedimento proroga la cosiddetta ‘zona rossa’ per Salemi e per gli altri tre centri siciliani che erano …









Leggi la notizia completa