Coronavirus, ragazzi si filmano mentre festeggiano insieme a Pasquetta

Un gruppo di amici, nel giorno di Pasquetta, ha realizzato questo video in un cortile di un’abitazione. “Volevamo festeggiare la Pasquetta. Fare un brindisi perché ci dispiace che le persone muoiano. Ma noi festeggiamo come se fosse l’ultima Pasqua”, dice uno di loro con il bicchiere in mano.

E’ accaduto in provincia di Torino.

“Vediamo cosa ci ha portato Conte?”, aggiunge un altro ragazzo. E l’amico risponde: “Apriamo l’ovetto di Pasqua. Un altro ovetto ci ha dato il nostro amico Conte”. Ora sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chivasso.

Il video ha provocato indignazione sui social.









