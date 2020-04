Coronavirus: ieri 675 positivi, numero più basso dal 6 marzo. Sono ancora tante le vittime

Per la prima volta dopo un mese sono meno di mille i nuovi contagi in Italia. Sono, infatti, 675 i positivi nelle ultime 24 ore in Italia, un dato che non si registrava dal 6 marzo. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, e torna a diminuire il numero dei pazienti negli altri reparti.

I numeri della Protezione Civile confermano come il trend del contagio continui la sua lenta discesa dal picco raggiunto una quindicina di giorni fa. Purtroppo però il dato delle vittime è tornato ad aumentare, sono 602 ieri, in aumento rispetto a lunedì. La strada intrapresa con le misure di contenimento sta dando i suoi frutti ma è ancora presto per allentare la stretta.

“La situazione e’ ancora seria, le misure stanno portando i risultati e grazie al comportamento degli italiani e’ stato possibile salvare migliaia e migliaia di persone ma serve essere realisti perche’ i numeri …









Leggi la notizia completa