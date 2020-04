Coronavirus, dati in discesa lo scrive il report dell’ufficio statistica di Palermo

Sono dati in discesa quelli del coronavirus in Sicilia che emergono su base giornaliera e confermano il calo dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati (pari al 6,7%, in diminuzione rispetto al 7,0% dell’11 aprile), lo dice l’ufficio statistica del Comune di Palermo.

La curva dei tamponi positivi ha nuovamente ridotto l’inclinazione, nonostante l’elevato numero di tamponi effettuati i nuovi positivi sono stati 52, contro i 62 dell’11 aprile. A scendere è anche la percentuale di pazienti ricoverati sul totale dei positivi, così come quella dei ricoverati in terapia intensiva sul totale dei positivi.

Si conferma invece purtroppo l’incremento del tasso di letalità del virus (cioè il numero totale dei deceduti rispetto al totale dei positivi) che è pari al 6,7%.

Su base settimanale, nella settimana appena conclusa si sono registrati 422 tamponi positivi (contro i 534 della settimana precedente); i ricoverati sono diminuiti …









