Coronavirus, Cantine Pellegrino donano un sistema di sanificazione al “Paolo Borsellino”

Per contrastare l’emergenza Covid-19, Cantine Pellegrino ha deciso di donare all’ospedale “Paolo Borsellino” un sistema di sanificazione utile a contrastare la diffusione del virus che sta colpendo duramente l’intero Paese.

«Il problema Coronavirus ci riguarda tutti – ha dichiarato Benedetto Renda, presidente dell’azienda – ed è per questo che ci siamo messi in contatto con la Direzione Sanitaria dell’ospedale di Marsala per conoscerne le esigenze più immediate e donare un bene di prima necessità utile a fronteggiare l’emergenza in corso».

La donazione in favore dell’Ospedale di Marsala consiste in un sistema di sanificazione che garantisce la disinfezione e l’igiene dei luoghi, al fine di proteggere pazienti, medici, infermieri e tutto il personale sanitario da eventuali contagi da Coronavirus.

Le Cantine Pellegrino dal 1880, anno della fondazione, sono costantemente impegnate nella tutela e nella









