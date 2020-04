Coronavirus, ancora gravi criticità all’ospedale di Marsala

Ci sarebbero ancora gravi criticità all’ospedale di Marsala dove è stato confermato un pronto soccorso di ordinaria amministrazione accanto a quello dedicato ai possibili casi infetti da Covid-19.

Lo scrive il Nursind Trapani, il sindacato degli infermieri, guidato da Salvo Calamia che in una nota inviata ai vertici dell’Asp e dell’azienda ospedaliera ribadisce la propria contrarietà alla scelta e chiede tutta una serie di chiarimenti.

Il Nursind ricorda la necessità di “eseguire i tamponi su tutti gli operatori” e chiede se “al nuovo personale in servizio dal 27 marzo è stato eseguito il tampone prima dell’immissione in servizio”. Quindi richieste di chiarimento sull’eventuale carenza o assenza di reagenti per i tamponi e carenza di dispositivi di protezione individuale come tute, visiere, calzari, mascherine Ffp2- FFp3, soprattutto nelle cosiddette aree grigie”.

Al …









