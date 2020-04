Colpi di pistola in pieno giorno, arrestato 53enne a Trapani

I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto, per i reati di tentato omicidio, lesioni aggravate e minacce, G. S., trapanese, classe 67, disoccupato e gravato da precedenti di polizia.

L’uomo, nel primo pomeriggio del 9 aprile scorso, aveva avuto una accesa discussione per futili motivi con un 39enne trapanese, sfociata poi in aggressione. L’uomo, infatti, dopo aver colpito ripetutamente il suo antagonista con una spranga di ferro e averlo minacciato di morte, non aveva esitato ad impugnare una pistola, rivelatasi successivamente essere caricata a salve e regolarmente provvista di tappo rosso, esplodendo alcuni colpi verso la vittima intenta a scappare verso la vicina Stazione dei Carabinieri di Borgo Annunziata.

Giunto in prossimità della caserma, il 39enne, in evidente stato d’agitazione e chiedendo disperatamente aiuto, si è trovato davanti i militari del citato reparto che si erano precipitati in strada appena uditi …









