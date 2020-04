Clamoroso incidente a Palermo: ambulanza sfonda la vetrina di un negozio

Clamoroso incidente nella a Palermo, dove un’ambulanza è uscita fuori strada e ha sfondato la vetrina di un negozio.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 all’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Duca della Verdura a Palermo. Un’ambulanza ed un’Alfa 156 si sono scontrate e nell’impatto quattro persone sono rimaste ferite. Si tratta del conducente della vettura e i tre passeggeri del mezzo di soccorso che erano in un’azione di soccorso.

Dopo l’impatto l’ambulanza ha sfondato la vetrina del negozio “Subdued”. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Gravi le condizioni dell’equipaggio dell’ambulanza. Sono stati trasportati in ospedale dai colleghi del 118, intervenuti il posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale.

Foto di anteprima tratta da blogisicilia.it









Leggi la notizia completa