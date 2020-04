A Castellammare l’organico adesso si raccoglie tre volte a settimana

Dal 16 aprile i rifiuti organici saranno raccolti anche il giovedì: tre giorni a settimana per la frazione umida che sarà quindi prelevati il lunedì, giovedì e sabato a cura della ditta Agesp che si occupa dei rifiuti in città.

Invariato il calendario per la raccolta delle altre tipologie di rifiuti: indifferenziati il mercoledì e venerdì, plastica il lunedì pomeriggio, carta il mercoledì pomeriggio, vetro e lattine il venerdì pomeriggio a settimane alterne.

«Non abbiamo mai sospeso la raccolta dei rifiuti organici che adesso riportiamo a tre giorni a settimana dopo la riapertura dell’impianto di Raco, a Belpasso. Siamo riusciti a garantire il servizio in questo periodo di grande difficoltà perché avevamo già attivato un soluzione alternativa rispetto alle continue chiusure degli impianti di compostaggio. Conferiamo una sola volta a settimana nell’impianto …









