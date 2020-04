Virus. Pasquetta blindata e nuova ordinanza in Sicilia. La situazione nel Trapanese

Città deserte, controlli nelle zone di villeggiatura. E’ stata una Pasquetta surreale in tutta la Sicilia e in provincia di Trapani.

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine, con posti di blocco, e in alcune città sono intervenuti anche elicotteri e droni a sorvegliare dall’alto per beccare eventuali assembramenti. Deserte Marsala e Trapani dove le polizie municipali e le altre forze dell’ordine hanno imbastito posti di blocco nelle principali arterie che portano alle zone balneari e di villeggiatura.





Ha suscitato scalpore a Palermo, invece, la festa sul terrazzo di un palazzo nel quartiere Sperone, con i video della grigliata illegale che circolavano sui social. Una festa in piena violazione delle norme sul contenimento del Coronavirus. Sei persone sono state denunciate e dovranno rispondere di danneggiamento, accensioni pericolose e sono state sanzionate per violazione delle misure anticovid. I denunciati rischiano …









