Tumore al seno, ascoltiamo il Dott. Antonino Daidone

Il tumore al seno è uno dei tumori più frequenti nella popolazione femminile, ad oggi 1 donna su 8 viene colpita. Esistono diverse cause predisponenti, la principale è la familiarità ma lo sono anche gli stili di vita. Ce ne parla il Dott. Antonino Daidone specialista in radioterapia oncologica presso il Poliambulatorio Morana Salus.

Quando si effettua una diagnosi di tumore al seno? Le curve di incidenza sono principalmente due: superati i 50 anni ed oltre i 70 anni. Strumenti fondamentali per lo screening al seno rimangono l’ecografia e la mammografia. Una volta risultati positivi questi due esami occorre proseguire con l’intervento chirurgico e la radioterapia che svolge ormai un ruolo di primaria importanza.

Ecco il servizio.

