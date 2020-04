Sicilia, l’emergenza migranti in pieno allarme coronavirus

Si trova al largo delle coste trapanesi, in attesa del trasbordo dei passeggeri sulla nave “Azzurra” della Gnv, la nave Alan Kurdi. I passeggeri,naufraghi salvati in mare, saranno trasferiti in isolamento sulla nave, allestita dalla Protezione civile.

Lo conferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che è in contatto con il capo missione della Ong tedesca Jan Sibbecck, “Il governo italiano – dice Orlando – ha finalmente accolto la proposta che in tanti abbiamo rivolto per mettere in quarantena i migranti salvati dalla Alan Kurdi su una nave a largo del porto di Trapani. Possono così essere messi in sicurezza siciliani e migranti”. “E’ un atto di umanità e di rispetto delle convenzioni internazionali – sottolinea il sindaco di Palermo – in un tempo di emergenza nel quale forte è l’esigenza di rispettare il diritto alla vita e alla salute di tutti”



