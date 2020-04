Segnalati assembramenti di giovani migranti a Trapani

Assembramenti di giovani migranti sono stati segnalati, a Trapani, a via Mercè, via XXX Gennaio e via dei Bastioni.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale di Trapani Anna Garuccio che ha scritto al sindaco e al prefetto affinchè vengano garantite agli extracomunitari, molti dei quali sprovvisti di mascherine, le tutele previste dalle misure per contenere l’emergenza coronavirus.

Frattanto, la Prefettura di Trapani è alla ricerca di alberghi dove poter ospitare i migranti che approdano sulle coste della Sicilia e che devono sottoporsi a quarantena. Sul sito della Prefettura è già stato pubblicato l’avviso per poter reperire le strutture ricettive disponibili all’accoglienza.

A Trapani ella giornata di Pasquetta gli agenti della polizia municipale hanno multato cinque persone che erano uscite di casa senza una valida motivazione. Complessivamente i vigili urbani hanno fermato e controllato 28 automobilisti.









