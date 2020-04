Pasque e Pasquetta ad Erice, ecco come sono andati i controlli

Quarantacinque controlli, zero sanzioni: sono i numeri dei controlli fatti nei giorni di Pasqua e pasquetta dalla Polizia Municipale di Erice nel territorio comunale. «Il servizio di pattugliamento, svolto anche con posti di blocco, ha messo in luce il rispetto delle disposizioni da parte dei nostri concittadini – commenta l’assessore Giuseppe Spagnolo -. Nessuno è stato sorpreso in giro senza motivazioni ragionevoli, dunque non è stata elevata alcuna sanzione. Mi ritengo soddisfatto, a nome dell’Amministrazione, e ringrazio gli agenti che hanno svolto con senso del dovere il proprio compito e tutti coloro i quali hanno scelto di trascorrere a casa queste ricorrenze. Significa che i messaggi lanciati dalle Istituzioni ed anche da noi, nell’interesse della salvaguardia della salute di tutti, sono stati recepiti».

