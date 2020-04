Mazara, furto e danni al “Mascaarìa”. L’emergenza coronavirus non ferma gli atti vandalici nel centro storico

“Non bastava l’emergenza covid-19 che ci sta mettendo in grosse difficoltà a causa della perdurante chiusura, registriamo anche questo furto che ci ha procurato un ulteriore danno economico, per non parlare della vigliaccata dell’atto vandalico. La ripresa sarà ancor più dura del previsto. Ma non molliamo”.

Così Franz Gualberti ha commentato il furto di arredi esterni e atti vandalici subito, nelle primissime ore dell’11aprile dal suo locale, il risto-pub “Mascaarìa”, sito in via Marina, in una terrazza-slargo adiacente alla storica chiesa di San Nicolò Regale; uno dei locali più frequentati negli ultimi anni dalla movida mazarese.

Dei malviventi, probabilmente approfittando del fatto che nessuno fosse in giro per la città anche per le restrittive disposizioni alla mobilità imposte dall’emergenza covid-19, hanno portato via dal suddetto locale tre grossi …









