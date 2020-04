Mazara, 104 veicoli controllati dalla Pm nel weekend pasquale: 10 verbali da 533 euro

Sono 10 i verbali da 533 euro ciascuno elevati dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo nei giorni di Pasqua e Pasquetta (12 e 13 aprile) su un totale di 104 controlli effettuati su veicoli fermati ai posti di blocco.

I dati, forniti dal Comando della Polizia Municipale che in occasione delle giornate di festività pasquali ha intensificato i controlli soprattutto agli accessi delle località balneari di Tonnarella, San Vito e Bocca Arena, confermano che cittadini e residenti di Mazara del Vallo, per la stragrande maggioranza, hanno risposto in maniera responsabile all’obbligo di rimanere a casa, anche per Pasqua e Pasquetta, per prevenire ed evitare eventuali contagi da Covid19.

Si ricorda che le misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio, in attuazione delle ultime ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Siciliana.

Si ricordano in particolare i punti salienti di obblighi …









