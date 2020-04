Marsala, riaprono le librerie? Ecco quali potete trovare aperte e quando

Da oggi, 14 marzo, in Italia riaprono le librerie. Non tutte, e non in tutte le regioni. Alcune librerie, temendo di non potere tutelare la salute dei lettori e dei librai, hanno deciso di posticipare la riapertura. In molte regioni, tra cui la Lombardia, il Piemonte e la Campania, contrariamente alle disposizioni governative, rimarranno ancora chiuse per qualche tempo.

E in Sicilia? In Sicilia riaprono, ma anche qua non riapriranno tutte. La ripresa dell’attività, infatti, non è obbligatoria e ogni libraio può scegliere indipendentemente cosa fare. È naturale che per riprendere l’attività sarà necessario prendere le precauzioni più adatte per la salvaguardia di clienti ed esercente.

A Marsala la Libreria Mondadori riapre, ma continua anche il suo servizio di “libro a domicilio”. Quindi per tutti quei lettori che non volessero avventurarsi fuori per procacciare le proprie letture, possono sempre inviare un messaggio al numero 3286250425 o …









Leggi la notizia completa