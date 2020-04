Marsala, la ditta Silvano Antincendio dona dispositivi di sicurezza al “Paolo Borsellino”

Questa mattina la Silvano Antincendio di Marsala ha donato all’ospedale “Paolo Borsellino”, e in particolare al reparto di cardiologia e rianimazione, nelle mani del primario Dott. Gaspare Rubino ed al reparto di ginecologia nelle mani del dott. Pietro Milazzo e della coordinatrice delle ostetriche Annamaria Impellizzeri, diversi dispositivi di protezione individuale, tra i quali, 40 mascherine ffp2, 400 calzari, 12 guanti in nitrile a gomito e 400 guanti in lattice, specificatamente idonei per rischio biologico derivante da Coronavirus.

“Da oltre 30 anni la Silvano Antincendio si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro – scrive Dalila Silvano- e si impegna costantemente nella ricerca di attrezzature antincendio e antinfortunistiche all’avanguardia e conformi alle normative vigenti. Oggi nonostante il momento difficile che stiamo vivendo non ci siamo fermati. Ci siamo focalizzati sull’emergenza Covid e ci stiamo impegnando nella ricerca costante di DPI Certificati, dotati delle relative omologazioni al fine di garantire ai medici, agli operatori sanitari, a …









