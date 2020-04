Marsala deserta a Pasquetta vista dall’alto. Le strade vuote, in giro poche auto. E i controlli della Polizia Municipale.

“Sono stati bravissimi i marsalesi a rispettare i divieti e a non spostarsi in questi giorni di festa”, ha detto la Comandante della Polizia Municipale Michela Cupini.

In due giorni sono state controllate poco meno di un centinaio di auto, e sanzionate 5 persone e una tabaccheria rimasta aperta quando invece era vietato.

Le pattuglie dei vigili urbani hanno presidiato il territorio e imbastito posti di blocco nelle principali arterie della città. Le immagini girate da Mario Ottoveggio sono state concesse al Comune di Marsala che le ha divulgate e rendono l’idea di una città deserta.











