Mamma Ela: “Penso alla festa per accogliere il mio Antonio”

«Sarà una grande festa, seppur tra noi in famiglia, ma deve essere una grande festa con torte e giocattoli». Per il ritorno a casa di Antonio Bono, il bambino di Campobello di Mazara, risultato positivo al Covid-19 mentre si trovava ricoverato presso l’Oasi di Troina, la mamma Ela è pronta a organizzargli il benvenuto. Non a breve, comunque, visto che nei prossimi giorni il bambino dovrebbe fare il primo tampone di controllo. E poi un secondo a distanza di pochi giorni.

Antonio sta bene, gioca al pallone, al tablet. Da poco più di due settimana non ha più febbre. «Ci sentiamo al telefono tutti i giorni, poi una volta a settimana in videochiamata – racconta la mamma – gioca e sta seguendo la cura farmacologica». Dal 24 febbraio non vede i genitori Ela e Alessandro. Loro hanno scelto il ricovero prolungato presso …









Leggi la notizia completa