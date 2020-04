L’Assessorato regionale Agricoltura destina 40 mln per investimenti nelle aziende agricole siciliane

Il bando pubblicato dall’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana a valere sulla Misura 4.1 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, prevede quaranta milioni di euro per investimenti nelle aziende agricole siciliane.

Sarà possibile acquistare macchine, attrezzi agricoli, per trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti; realizzare e ristrutturare allevamenti (stalle, ricoveri, recinzioni) oltre che punti vendita aziendali e sale degustazioni; e ancora serre e tunnel per colture protette e florovivaismo; operare miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulico-agrarie (recinzioni, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione).

Verranno premiati gli interventi dei cosiddetti “veri agricoltori”, la cui principale attività economica è quella agricola: così come le produzioni certificate di qualità (Bio, Dop, Igp e Qs-Qualità sicura) e ancora gli investimenti che puntano alle strategie di adattamento al cambiamento climatico, come la realizzazione di laghi collinari.

Novità importante del nuovo bando è la sburocratizzazione e lo









