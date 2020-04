La mortificante gara del Comune di Trapani per il marchio dell’Europeade

A Trapani, coronavirus permettendo (ma per allora dovrebbe essere già tutto tornato alla quasi normalità…) si terrà l’anno prossimo l’Europeade, una manifestazione folkloristica internazionale, molto enfatizzata dal Sindaco della città, Giacomo Tranchida. Una manifestazione importante per il territorio, certo. Ma, a leggere l’avviso per la progettazione del marchio pubblicato dal Comune di Trapani, non si direbbe proprio. Per ideare il logo della manifestazione internazionale, infatti, il Comune di Trapani ha emanato un bando dall’importo di ben … 1000 euro. Non solo, ancora una volta, l’avviso, dall’importo mortificante, mette insieme professionisti della comunicazione, agenzie pubblicitarie, architetti, studenti e chi più ne ha più ne metta.

Ancora una volta, pertanto, si assiste ad una mortificazione delle professionalità del mondo della comunicazione d’impresa. Mentre altrove la progettazione di un marchio – che è l’elemento centrale di tutta la strategia di comunicazione – viene fatta con criterio, pagata …









