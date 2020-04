Italia, coronavirus: cosa c’è da sapere sulla “fase 2”. Cosa potremo fare e quando

Per gestire le riaperture l’esecutivo si è affidato a una nuova task force di 17 esperti guidata da Vittorio Colao, ex numero uno di Vodafone e Rcs. Tra le prime misure al vaglio un’app per sostituire l’autocertificazione cartacea e per tracciare i positivi al coronavirus. Nella prima riunione operativa, che si terrà oggi alle 16, verranno costituiti cinque gruppi di lavoro: attività produttive, socialità, mobilità, innovazione tecnologica, sanità. Per la riapertura di industrie e uffici «c’è l’idea di scaglionare gli orari di ingresso e di uscita. Non solo per evitare assembramenti davanti a fabbriche e uffici, ma anche per alleggerire il carico dei mezzi pubblici, che rischiano di essere il vero anello debole della fase due» scrive il Corriere.

I tempi di avvio della fase 2 sono scaglionati: «La data chiave è il 4 maggio, ma …









Leggi la notizia completa