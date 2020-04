Il meteo a Marsala: oggi nuvoloso, domani e giovedì sereno

Vediamo le previsioni meteo a Marsala per oggi, martedì 14 aprile 2020, domani e dopodomani. In sintesi: la giornata è brutta, ma tanto non dobbiamo uscire da casa. Nel pomeriggio migliora. C’è vento, ma stasera calma un po’.

Marsala, Martedì 14 Aprile: giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, min 13°C, max 22°C. In particolare avremo qualche nube sparsa al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 22°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 4 sarà di 13°C. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 30km/h, alla sera moderati da Nord con intensità tra 21km/h e 28km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 6.7, corrispondente …









