Forti piogge nel salemitano. Strade allagate, necessari i primi interventi

Salemi. Nelle giornate del 27 e 28 marzo, abbondanti piogge temporalesche si sono abbattute sul Comune di Salemi, provocando molti danni in alcune strade di periferia.

Le condizioni di assoluta precarietà di queste strade, che seppur lontane dal centro abitato sono comunque percorribili dagli agricoltori che raggiungono le proprie campagne, rappresentano un grave pericolo per l’incolumità degli stessi cittadini. Per questo motivo si è reso necessario un primo intervento, mirato al ripristino della viabilità, cercando di rimuovere e liberare le carreggiate, per quanto possibile, dal fango, dai detriti e dagli alberi caduti durante le forti piogge.

Dato il carattere urgente della situazione, un eventuale indagine di mercato avrebbe fatto perdere ulteriore tempo. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, tramite affidamento diretto, ha incaricato l’impresa «Bonventre Stefano e C», con sede a Salemi, il quale munito di un apposito mezzo meccanico, si è …









