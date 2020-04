[Emergenza Covid -19] Marsala. Distribuiti oltre 2500 pacchi spesa: numerose le donazioni da parte di privati, aziende e associazioni

IL SINDACO : “GRAZIE A QUANTI IN QUESTO PERIODO SI STANNO PRODIGANDO PER CHI HA BISOGNO. MARSALA DIMOSTRA DI ESSERE CITTA’ SOLIDALE”

Prosegue ininterrottamente a Marsala, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, l’azione di Solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Il Centro costituito – tramite Protocollo d’Intesa – da Comune di Marsala, Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas diocesana) e Opera di Religione “Monsignor Gioacchino De Leo”, sta ben funzionando grazie anche all’apporto fornito dal personale municipale e da diversi volontari. A coordinare l’intera macchina della solidarietà sono il Sindaco Alberto Di Girolamo, l’Assessore alle Politiche Sociali, Clara Ruggieri, e dai componenti della Cabina di Regia dell’iniziativa, Nicola Fiocca e Federico Messina per il Comune, Vito Puccio e Piero Fina per la Fondazione San Vito Onlus e …









