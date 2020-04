Dopo il bel tempo arrivano le nuvole (e pioggia) in Sicilia. Le previsioni meteo

Dopo giorni di sole, che purtroppo non ci siamo goduti appieno a causa della quarantena da Coronavirus, tornano le nuvole in buona parte della Sicilia. Oggi, marted’, condizioni metereologiche in peggioramento soprattutto nell’area centro-orientale dell’isola. Sole con qualche nuvola invece in Sicilia Occidentale. Ecco le previsioni per oggi e domani.

MARTEDÌ: una rapida perturbazione, seguita dall’afflusso di correnti più fredde dal Nord Europa, raggiunge l’Adriatico, determinando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle nostre regioni meridionali; da segnalare, in particolare, qualche pioggia sin dal mattino in Campania, in estensione verso l’alta Calabria nella seconda parte del dì. In Sicilia nuvolosità alta e stratiforme in transito tra la notte e l’alba, ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti; prosieguo di giornata contraddistinto dall’alternanza tra modesti annuvolamenti, più insistenti sulle province tirreniche, e ampi sprazzi soleggiati. Temperature in decisa diminuzione a partire dal pomeriggio-sera, …









Leggi la notizia completa