Coronavirus: una persona è morta a Salemi, la quinta in provincia. I casi totali sono 100

C’è la quinta persona morta di Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un uomo di 79 anni morto oggi a Salemi.

All’ospedale di Marsala si registrano soltanto 5 pazienti ricoverati, mentre i casi positivi scendono a 4. In totale i casi positivi in provincia sono 100.

Ecco come sono distribuiti nei vari comuni: Alcamo 21; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 12; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 15; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1.

I ricoverati totali in provincia sono 13. A Trapani 7, tutti al Covid Hospital, mentre a Marsala sono 5. In terapia intensiva 1, in terapia sub intensiva 1 e al Covid 3. Questo dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute oggi. In totale i tamponi effettuati sono 2.500 (62 effettuati ieri)

Per quanto riguarda i decessi, sono 5 in totale, compreso il paziente morto oggi a Salemi.

I guariti sono 10. Sette dimessi da Covid-hospital Marsala; tre dimessi …









