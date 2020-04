Coronavirus, un omaggio alla Sicilia. Il viaggio virtuale dell’isola è in 4k. Il video

Un omaggio allo splendore della Sicilia, ai suoi verdi paesaggi, il suo mare blu inteso e i suoi centri storici, è stato realizzato da Vincenzo Ceraso, autore di un video YouTube che mostra come la Sicilia sia proprio un vero paradiso in terra.

Un viaggio virtuale in 4k, in sella ad un drone che volta alto nel cielo, alla scoperta di una piccola parte delle grandi meraviglie che l’Isola offre: San Marco d’Alunzio, il Parco dei Nebrodi, Capo d’Orlando, Alcara Li Fusi, Galati Mamertino, Cascata del Catafurco, l’Etna e le Isole Eolie, Vulcano, Militello Rosmarino, Brolo, Torre delle Ciavole, Cefalù, Cesarò, Lago Biviere, Lago Maullazzo.

Luogo di borghi, cultura, arte e architettura – riporta Balarm – con una ricca varietà di paesaggi naturali unici al mondo. E come diceva Federico II di Svevia: “Non invidio il paradiso a Dio il paradiso perchè sono ben soddisfatto …









