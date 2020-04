Coronavirus Sicilia: 21 nuovi contagi, guarite 18 persone Sky Tg24 Covid-19:in Sicilia 2.071 casi,21 in più Agenzia ANSACoronavirus in Sicilia, stabile la curva dei contagi ma meno tamponi Giornale di SiciliaIn Sicilia nessun nuovo ricovero lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus, in Sicilia 2.071 positivi (+21), 255 guariti e 175 persone decedute La SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa