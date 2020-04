Coronavirus, Salemi resta “zona rossa” fino al 3 maggio

Salemi resta zona rossa fino al 3 Maggio. Sarebbe scaduta domani, 15 aprile, la restrizione imposta dal governo Musumeci a Marzo dopo l’avanzare dell’epidemia nel centro belicino.

Ma la nuova ordinanza del governatore siciliano, varata nei giorni scorsi, ha di fatto prorogato fino al 3 maggio, anche la “zona rossa” in quei comuni siciliani in cui sono stati riscontrati dei focolai di Coronavirus, compreso Salemi. Lo ha comunicato oggi il sindaco della città Domenico Venuti. Attualmente sono 24 i casi accertati a Salemi. La “zona rossa” non consente l’ingresso e l’uscita dal Comune se non per comprovate esigenze. Nelle principali vie d’accesso della città sono posizionati dei posti di blocco h24. Nei giorni scorsi la redazione di Tp24 è riuscita a realizzare questo reportage dalla zona rossa ascoltando chi è in prima linea nella gestione dell’emergenza e le aziende in difficoltà per le restrizioni.& …









Leggi la notizia completa