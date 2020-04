Coronavirus, sale il rischio usura in provincia di Trapani

C’è un altro pericolo che incombe in questo periodo di crisi economica dovuta al fermo obbligato di quasi tutte le attività lavorative e commerciali a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

E’ il pericolo che una parte di coloro che non riescono più a sfamare la famiglia si rivolgano agli usurai per avere il denaro sufficiente per fare la spesa.

A lanciare l’allarme è l’Associazione Antiracket e Antiusura Trapani, che esprime “preoccupazione” per il rischio che, perdurando la difficilissima situazione di disagio economico, connessa all’inevitabile fermo di tutte le attività resasi necessaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria, i soggetti più deboli ed esposti economicamente possano diventare facili vittime di “illusori” aiuti provenienti da usurai ed organizzazioni criminali senza scrupoli che adesso danno qualcosa in prestito, magari per soddisfare esigenze di sopravvivenza, riservandosi di chiederne la restituzione …









