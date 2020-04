Coronavirus, l’Italia supera i ventimila morti. Oggi riaprono alcune attività, ecco quali

L’Italia supera le ventimila vittime dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 566. Ieri l’aumento era stato di 431. Ma oggi è la prima giornata dell’allentamento delle misure di chiusura. Oggi ripartono cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento per bambini, ecc.

Gli altri dati – Per il decimo giorno consecutivo scendono i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Sono 35.435 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.224 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato …









