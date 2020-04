Coronavirus, la scuola va verso la riapertura a settembre

La task force di esperti, guidata da Vittorio Colao e scelta dal premier Conte, entrerà nel vivo dei lavori questa settimana entra nel vivo del lavoro per studiare la “fase 2” di convivenza col virus.

Dopo un primo incontro sabato, torneranno a riunirsi in videoconferenza martedì, probabilmente alla presenza del premier, per iniziare a entrare nel merito, magari organizzandosi in gruppi di lavoro. Per le scuole è ogni giorno più certo che si tornerà a settembre.

Si lavora anche per far ripartire il turismo estivo, con misure per il distanziamento in spiaggia e a favore del “turismo di prossimità”. Per il ritorno al lavoro la ministra Paola De Micheli ipotizza un insieme di smart working, di orari flessibili, ingressi al lavoro scaglionati, turni rimodulati e fornitura di due mascherine per turno. Si pensa di limitare anche gli accessi ai bus. …









