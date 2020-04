Coronavirus, i controlli della Guardia Costiera di Trapani

Anche i militari della Guardia costiera di Trapani sono impegnati nei servizi di controllo del territorio per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Questa mattina, hanno istituito un posto di blocco in via Ammiraglio Staiti per controllare tutte le auto in uscita dalla zona del centro storico del capoluogo e verificare se gli spostamenti erano motivati.

Tra le persone sottoposte a controllo anche un giovane extracomunitario in bicicletta. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta i servizi sono stati intensificati. Sul campo polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, bersaglieri del sesto Reggimento e guardia costiera.











Leggi la notizia completa