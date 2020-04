Corona Virus: Alberghi per ospitare migranti in quarantena. La Prefettura di Trapani lancia l’avviso

Lo scorso 11 aprile 2020, nel sito della Prefettura di Trapani (http://www.prefettura.it/trapani/news/Bandi_di_gara_e_concorsi-8784521.htm#News_94123), è stato pubblicato un avviso relativo alla manifestazione d’interesse per l’individuazione di alberghi, allo scopo di ospitare migranti che approdano sulle coste della Sicilia e che devono necessariamente essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria in regime di quarantena al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19.

Sono invitati a partecipare gli operatori economici titolari di alberghi/strutture, che assolvono i requisiti di ricettività alberghiera, siti nella provincia di Trapani, aventi un numero minimo di 50 posti letto e i cui locali consentano il rispetto delle misure di contenimento e del distanziamento sociale.

Il servizio verrà affidato mediante trattativa diretta, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento dello stesso. Il costo pro-capite/pro-die è pari …









