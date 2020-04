Con l’emergenza Covid crescono le telefonate “aggressive” dei call center a Trapani

In tempi di coronavirus non si arresta l’attività, spesso, aggressiva e fuorviante dei call center anche in provincia di Trapani.

Con la “scusa” che i consumatori restano in casa e tendenzialmente hanno più tempo sono diverse le segnalazioni tra post sui social e denunce presso sportelli di tutela consumatori.

A raccontarlo è Giovanni Riccobono, dell’Alleanza e Tutela Consumatori, responsabile dello sportello energia territoriale della stessa, sportello volto ad aiutare i consumatori nelle problematiche con i propri fornitori e a scongiurare le possibili truffe.

Nelle ultime due settimane sono più di 50 le segnalazioni – racconta Riccobono – pervenute presso lo sportello dove vengono segnalate chiamate sospette, dove operatori telefonici, spacciandosi per il proprio fornitore, comunicano la scadenza imminente del proprio contratto con aumento del 50% sul costo dell’energia elettrica e del gas, proponendo il passaggio ad altro operatore convenzionato con …









Leggi la notizia completa