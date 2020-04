Castelvetrano: ecco le misure restrittive fino al 3 maggio

In ottemperanza ai DPCM e alle ordinanza della Regione Siciliana, il Comuni di Castelvetrano ricorda ai cittadini le misure restrittive in vigore fino al 03/05/2020.

– Sono consentite le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

– È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.

– È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

– Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.

& …









Leggi la notizia completa