Accordo Sicily by Car con Croce Rossa Italiana della Sicilia, per garantire la mobilità di risorse e volontari

La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia e Sicily by Car hanno stretto un importante accordo per garantire, su tutto il territorio regionale, una maggiore mobilità di risorse e volontari. In questo momento di emergenza le attività della CRI si sono intensificate, adattandosi a nuove esigenze per offrire supporto e assistenza alla persone più vulnerabili. In tutta la Sicilia i Comitati CRI hanno attivato una serie di servizi a supporto delle persone anziane sole, persone fragili o immunodepresse: spesa a domicilio, consegna farmaci e beni di prima necessità, trasporti sanitari, grazie all’attività senza sosta di migliaia di Volontari CRI che in questo momento non dimenticano chi è solo o in difficoltà. Per supportare le attività della CRI nel territorio, Sicily by Car metterà a disposizione, gratuitamente per 30 giorni, otto vetture station wagon e due furgoni. Gli automezzi verranno presi …









