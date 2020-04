Violenza di genere, la Regione stanzia 2,5 milioni per associazioni e cooperative

Sono due i bandi, già pubblicati sul sito web della Regione Siciliana, che tengono conto dell’epidemia in corso e verranno ammessi anche tutti gli interventi necessari alla prevenzione e al contrasto del Covid 19. Sono due milioni e mezzo di euro per contributi alle associazioni e alle cooperative sociali che si occupano di contrasto alla violenza di genere. Li ha stanziati il governo Musumeci, attraverso l’assessorato alla Famiglia.

Il primo avviso, per un milione e mezzo di euro circa, è finalizzato alla concessione di finanziamenti per la gestione e l’implementazione di nuovi servizi delle case di accoglienza a indirizzo segreto e delle strutture di ospitalità in emergenza. Il secondo, invece, per un milione di euro, per destinare ai centri anti violenza e interventi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori o diversamente abili.

