Strage di Pasqua nel Mediterraneo. Navi per la quarantena di chi arriva in Sicilia

Sono riprese le traversate dall’Africa verso la Sicilia. Ci sono diversi morti per un naufragio tra la Libia e Malta, avvenuto nel giorno di Pasqua, mentre sono arrivati a Pozzallo più di cento naufraghi salvati in mare e messi in quarantena nel centro d sperimentazione agricola della Regione.

“Vergognati, Europa” scrive Carola Rackete su Twitter. La capitana della Sea Watch denuncia così l’inerzia mostrata dalle istituzioni europee di fronte al naufragio di un barcone tra Malta e Libia che avrebbe causato molti morti. Il numero esatto non si conosce ancora.

“Una barca è naufragata nella zona di soccorso maltese. Le autorità europee conoscono la situazione da ieri ma hanno deciso di non fare niente. Vergogna” ha attaccato Carola.

Alarm Phone aveva dato notizia di 4 barconi alla deriva tra Malta e la Libia con a bordo circa 250 persone. Uno di questi si sarebbe ribaltato: “Lasciati …









