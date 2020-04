Pasquetta, Sicilia: multate dieci famiglie che tentavano di uscire per la scampagnata

Tre droni della polizia municipale in azione su Palermo per vigilare sul rispetto delle regole di contenimento da Covid-19.I droni sono stati acquistati dalla Sispi, la società del comune che si occupa dell’innovazione tecnologica, nell’ambito della collaborazione avviata con il corpo di polizia municipale su più fronti, fra cui soprattutto quello della vigilanza contro gli illeciti di vario tipo.

Nell’ambito dei controlli sono state multate dieci famiglie che cercavanodi uscire da Palermo per fare una scampagnata.

Anche oggi sono in servizio circa 1500 uomini a controllare che tutti rispettino le disposizioni previste dalle ordinanze previste per l’emergenza coronavirus. Il piano è stato coordinato dalla prefettura di Palermo.

Complessivamente sono state 200 le sanzioni.









