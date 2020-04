Pasquetta e Coronavirus in Sicilia. Posti di blocco e droni contro le grigliate illegali

Tutti a casa. Una Pasquetta in quarantena oggi in Sicilia. Non bisogna mollare, non bisogna generare occasioni di contagio.

Ora che la curva dell’epidemia sta cominciando a planare lentamente. Per questo anche oggi controlli a tappeto in tutta la Sicilia per scongiurare assembramenti, per evitare rimpatriate in case di villeggiatura, gite fuori porta vietate, e grigliate condominiali. Proprio per questo anche oggi ci saranno controlli in tutta l’Isola nelle principali vie d’accesso e di uscita delle città, nei parchi, nei boschi, nelle zone di villeggiatura. E poi anche i droni che voleranno in molte città siciliane, come anche gli elicotteri. Scene come quelle riprese ieri a Palermo hanno suscitato molta indignazione da parte della maggior parte dei siciliani che stanno rispettando i divieti per contenere l’emergenza Covid. Scene di grigliate condominiali, in barba ai divieti e al pericolo di …









