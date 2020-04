Palermo. Tintarella a tutti i costi: sanzionato palermitano per la terza volta

Non solo le grigliate sui tetti, accompagnate da balli di gruppo e fuochi d’artificio, ma anche i fautori della tintarella a tutti i costi e a caro prezzo. E’ il caso di un distinto signore che oggi per il terzo giorno consecutivo si è recato sulla spiaggia palermitana di Mondello ed è stato nuovamente sanzionato. Ieri il bagnante era stato sorpreso da un elicottero dei carabinieri, che si era abbassato fino a costringerlo ad allontanarsi dalla spiaggia. Una scena che è stata ripresa dalla telecamere di sorveglianza del circolo nautico Albaria ed era diventata virale sui social. Oggi il bagnante impenitente è tornato nuovamente a prendere il sole, incurante dei divieti, ed è stato fermato da una pattuglia della polizia che lo ha costretto a rivestirsi. Per lui è scattata la terza sanzione: “Pagherò anche questa – ha commentato con filosofia – non ho paura …









